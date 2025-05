La finalul meciului, Marian Aioani, portarul giuleștenilor, a mărturisit că este surprins de randamentul scăzut al compartimentului ofensiv.

Marian Aioani: ”Din punct de vedere ofensiv, am arătat foarte puțin!”

Aioani crede că echipa sa nu a arătat prea multe în ceea ce privește jocul ofensiv, însă nu își pierde speranța că Rapid poate ajunge în cupele europene.

”În seara aceasta am întâlnit o echipă care nu mai avea nimic de pierdut, poate că și acesta a fost unul dintre motivele pentru care ei au jucat atât de bine. Noi am încercat să câștigăm, am avut și noi situațiile noastre, dar foarte puține.

Din punct de vedere defensiv, am fost foarte bine, din punct de vedere ofensiv, am arătat foarte puțin în seara asta. Dacă arătam puțin mai bine, cum am arătat pe finalul jocului, puteam să marcăm.

Ce mai pot să spun? Se pot câștiga meciuri și când ai un șut pe poartă, dar când ai acea situație, trebuie să fructifici. Ne așteaptă un meci acasă cu CFR, nici nu știm cum vor veni, pentru că au și finala Cupei”, a spus Marian Aioani.

