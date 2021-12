Adrian Ursea le-a făcut o propunere celor de la FCSB: "M-a șocat, în sensul pozitiv"

Liber de contract din mai, după ce s-a despărțit de Nice, Ursea a apărut pe lista FRF datorită experienței acumulate în Ligue 1. Sezonul trecut, tehnicianul născut la Ploiești a fost singurul român care a antrenat într-unul dintre primele cinci campionate ale Europei.

Propunerea lui Adrian Ursea pentru FCSB

Mihai Stoica spune că este un admirator al lui Ursea și vorbește despre șansele acestuia de a prelua echipa națională a României. Totodată, managerul general de la FCSB dezvăluie o discuție mai veche avută cu tehnicianul care și-a petrecut mare parte din cariera de jucător și antrenor în Elveția.

"Cu Ursea am vorbit acum câţiva ani, când l-am întrebat de nişte jucători din Elvetia şi mi-a făcut o propunere care m-a şocat, în sensul pozitv.

E foarte bun, adică e un tip analitic, îmi place foarte mult. Nu ştiu dacă sunt şanse ca el să ajungă selecţioner, nu are experienţă nici el, chiar dacă are o vârstă înaintată faţă de Adrian Mutu (n.r. Adrian Ursea are 54 de ani, Adi Mutu - 42 de ani)", a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.

Ursea, fost jucător în România la Petrolul sau Rapid, a plecat în Elveția în anii '90, țară în care și-a continuat cariera de fotbalist, dar a și antrenat la formații precum Servette sau Neuchatel Xamax.

Adrian Ursea, favoritul lui Ioan Andone pentru banca României

Ioan Andone a venit cu o propunere pentru FRF. Adrian Ursea, fostul antrenor al lui Nice, din Ligue 1, este favoritul fostului tehnician dinamovist. Acesta consideră că experiența acumulată într-un campionat puternic poate conta în evoluțiile viitoare ale naționalei.

"Intr-un top 3 eu îl vâd pe Piţurcă, Mutu şi Ursea. O să ziceţi că sunt nebun, dar eu chiar cred în omul ăsta. Are experienţă în străinătate şi l-am cunoscut şi este chiar un tip foarte inteligent! Foarte muncitor.

Acum o să vină alţi să îmi zică că nu ştie campionatul din România, jucătorii... Păi ce e mare chestie? Că merge la câteva meciuri în ianuarie, se informează... că acum există orice pe internet etc şi se pune la curent cu tot!

Nu e mare lucru. Eu chiar cred că el ar juca pentru rezultat, noi de asta avem nevoie acum! Normal că Dan Petrescu era cea mai bună variantă, acum asta este dacă a refuzat.

Nu o să vină nimeni care are contract. Degeaba sperăm şi la Gâlcă sau alţii care se află sub contract. Cât despre varianta Mutu este bună. Joacă în acelaşi stil ca Rădoi. A avut rezultate", a declarat Ioan Andone pentru Telekom Sport.