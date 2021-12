Adrian Ursea poate reveni în Ligue 1! Românul este pe lista unui club de tradiție

Antrenorul român se află pe lista lui Saint-Etienne, ultima clasată din Ligue 1, care s-a despărțit în urmă cu câteva zile de Claude Puel, după eșecul drastic contra lui Rennes, scor 0-5. Echipa cu 10 titluri de campioană în palmares este pregătită acum de interimarul Julien Sable (41 de ani), care va conduce echipa la partida cu Reims, de sâmbătă.

Jurnalistul Jonathan Johnson, de la CBS Sports, anunță că Adrian Ursea este o variantă luată în calcul de Saint-Etienne pentru banca tehnică. Antrenorul român este liber de contract din luna mai, după prima experiență ca principal în Ligue 1, la Nice.

Prima opțiune a celor de la Saint-Etienne a fost francezul David Guion (54 de ani), fostul antrenor de la Reims, dar acesta a refuzat propunerea din cauza faptului că nu i s-a permis să vină cu stafful său la echipă.

Pe lângă Adrian Ursea, alte două variante pentru banca tehnică a lui Saint-Etienne sunt francezii Pascal Dupraz (59 de ani), fost antrenor la Evian, Toulouse sau Caen și Frederic Hantz (55 de ani), care a antrenat ultima oară la Al Khor, în Qatar. Ambii sunt liberi de contract.

