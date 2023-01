În direct la emisiunea ”SuperFanii”, fostul finanțator de la FC Vaslui a fost întrebat dacă Octavian Popescu îi poate ”călca” pe urme fostului mijlocaș de la FCSB.

Popescu (20 de ani) este unul dintre jucătorii pentru care Gigi Becali speră să obțină o sumă-record de pe urma unui transfer în străinătate.

Adrian Porumboiu nu a stat pe gânduri: ”Lucian e greu de copiat”

„Nu, niciodată! Are tot ce-i trebuie, are picior, are tot, dar îi trebuie de la trup în sus. Capul! Nu e suficient, are talent, are tot, dar n-are cum. Lucian e greu de copiat.

Și copilul e talentat, nu spune nimeni, Doamne ferește, dar nu are plecarea, nu are talentul... Lucian e într-o galerie destul de restrânsă. (n.r. - Moruțan?) E același subiect! Tot acolo”, a spus Adrian Porumboiu, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

VIDEO - Adrian Porumboiu, la emisiunea SuperFanii

Sânmărtean și-a început cariera la Gloria Bistrița. A plecat în 2003 în Grecia, la Panathinaikos, pentru 900.000 de euro, iar după patru ani a făcut pasul în Olanda, la Utrecht. S-a întors în România în 2009, la Bistrița, după care au urmat FC Vaslui, FCSB și o o experiență în Arabia Saudită, la Al-Ittihad.

Pandurii, Al-Taawoun și FC Voluntari au fost ultimele cluburi din cariera fostului internațional, care s-a retras în 2018.

4 trofee a cucerit Sânmărtean cu FCSB - două tituri, o Cupă a României și o Cupă a Ligii

Primele trei meciuri ale lui Sânmărtean la națională au fost în perioada 2002-2003. A fost rechemat abia în 2011.

Ultimul meci al lui Sânmărtean la națională, cel cu numărul 21, a fost contra Albaniei (0-1), la EURO 2016.

Foto / Sport Pictures.