Adrian Mutu a dezvăluit cum a blocat-o pe CFR Cluj și cum l-a făcut pe Marko Dugandzic golgheterul campionatului 

CFR Cluj a pierdut al doilea meci consecutiv în Liga 1. După eșecul cu Farul Constanța, 0-1, ardelenii au fost învinși și Rapid, 1-3, și au pierdut poziția a doua în clasament în fața FCSB-ului.

Adi Mutu: „Am făcut un meci extraordinat!”

Pe cealaltă parte, Rapid a izbutit al doilea succes consecutiv în play-off, după victoria cu FCSB, 1-0, și se gândește din nou la locul 4. La finalul partidei, Adrian Mutu (44 ani) a mărturisit că organizarea defensivă a adus cele 3 puncte contra CFR-ului, fapt pentru care și-a lăudat elevii.

„Atunci când eram în dificultate, tot ce aveam în minte era să redresez echipa. Cred că am fost puțin influențat și de acel penalty foarte rapid și de golul doi, foarte frumos, combinativ, e meritul întregii echipei. Și bineînțeles al lui Kait că a finalizat. Cred că am făcut un meci extraordinar astăzi. Atât în prima repriză, când am reușit să marcăm, și mai ales în repriza a doua când am început să suferim și ne-am apărat foarte bine împotriva unei echipe care fizic stă foarte bine. Mă bucur că am terminat cu bine.

Suntem la Rapid, presiunea e mare, oamenii vor să se bucure”, a declarat Adrian Mutu la finalul meciului.

Marko Dugandzic, omul de gol al Rapidului în acest sezon

Antrenorul Rapidului este încântat și de evoluția lui Marko Dugandzic (29 ani), care cu „dubla” contra CFR-ului a ajuns la 19 reușite în Liga 1, la egalitate cu Andrea Compagno (27 ani) de la FCSB. Adrian Mutu a mărturisit că atacantul croat a absorbit rapid sfaturile pe care i le-a dat.

„El este un jucător foarte bun, muncește foarte mult pentru echipă. Cred că i-am dat liniște, i-am dat moral, l-am învățat anumite mișcări. El din 'fabrică' are niște mișcări mai largi, fuge mult pe margine. Am încercat să-l corectez de-a lungul acestui sezon, spunându-i să stea mai mult central sau să se demarce pe lățimea careului de 16 metri. Când vine o centrare sau o pasă în adâncime trebuie să-l avem pe el. Mă bucură mult atitudinea lui, dar și a băieților”, a mai spus Adrian Mutu.