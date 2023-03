Antrenorul italian nu s-a prezentat la interviul de după meciul cu CS Mioveni, fiind sătul de ironiile primite pentru modul în care se exprimă în limba română.

Adrian Mititelu ar vrea să îl aducă pe Nicolae Dică la FCSB

GSP.ro scrie că Mititelu pune la cale înlocuirea tehnicianului și ar fi ales deja următorul antrenor al echipei. Îl vrea pe Nicolae Dică, fostul antrenor de la FCSB, care o pregătește pe CS Mioveni. Pe pagina sa personală de Facebook, patronul de la FCU a negat vehement această variantă.

Dacă Dică se va înțelege cu FCU Craiova, acesta nu poate prelua echipa încă din acest sezon competițional, având în vedere că a bifat deja două contracte într-un singur sezon.

Nicolo Napolo a strâns nouă mandate la clubul patronat de Adrian Mititelu, FCU Craiova. Cele mai multe meciuri le-a bifat în al cincilea mandat, 18, strângând o medie de 1.72 puncte pe partidă, conform informațiilor oferite de Transfermarkt.

Nicolo Napoli, despre posibilitatea de a antrena în Italia: „Au existat câteva convorbiri”

Tehnicianul a oferit un interviu „marca înregistrată” pentru o publicație italiană, unde, printre altele, a vorbit despre experiența sa ca antrenor și dorința de a ajuns să antreneze în Italia.

Întrebat dacă și-ar dori să preia o echipă din peninsulă, Napoli a precizat că au existat câteva discuții.

„Au fost câteva convorbiri. Am acumulat o experiență mare aici în România, am fost la FCU Craiova de ceva ani și e normal să primești telefoane de la alte părți. Dar nu am avut niciodată un procuror! Am făcut totul cu mâna mea, fără să am nevoie de ajutorul nimănui”, a spus Nicolo Napoli, potrivit serieanews.com.