Adrian Mititelu pune tunurile pe Nicolo Napoli: "Nu vedeți că sunt singurul care-l angajează?"

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Adrian Mititelu a postat un mesaj pe rețelele social media în care a dezvăluit faptul că Nicolo Napoli va fi înlocuit cu un antrenor portughez, Joao Janeiro, după ce se va încheia sezonul.

Explicațiile patronului de la FCU Craiova despre plecarea italianului



Adrian Mititelu a explicat că Nicolo Napoli "nu mai are chef de muncă", iar anumite probleme personale ar fi acutizat și mai mult situația acestuia.

"Eu l-am luat pe el, că nu aveam antrenor la vremea respectivă. A fost o despărţire intempestivă de Marius Croitoru şi atunci eu am avut încredere în munca de redresare a secundului şi a preparatorului. A trebuit să găsesc un antrenor care să vină lângă ei, ca să pot scăpa de înjurăturile suporterilor.

Din punct de vedere al relaţionării, Napoli e cel mai bun antrenor pentru mine, cel mai comod. E un om pe care-l cunosc foarte bine, dar eu zic că ne trebuia altceva, un antrenor tânăr, altceva.

Napoli are şi o anumită vârstă. Mai aşa... Mai are şi el nişte probleme pe acasă (n.r. - în Italia), nu mai are chef de muncă. Are o vârstă, are nişte probleme pe acasă. Cât timp a fost acum (n.r. - la FCU Craiova) a plecat des acasă. Lumea nu ştie, că n-am apucat să spun chestiile astea.

Mereu când am avut nevoie de el a şi venit, dar nu vedeţi că sunt singurul care-l angajează? Dacă acum e liber, de ce nu se duce la alt club? Să facă acolo. Vine aici şi vine într-un sistem, cu masa pusă cum se spune", a declarat Adrian Mititelu pentru Sport Total FM.