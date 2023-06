Ratarea titlului pentru al optulea an consecutiv l-a făcut pe Gigi Becali (64 ani) să anunțe că în această campanie de transferuri va investi masiv. Mai mult, patronul FCSB chiar le-a promis fanilor că în sezonul 2023-2024 vor fi campioni. Gigi Becali le-a reziliat contractele lui Iulian Cristea (28 ani) și Joonas Tamm (31 ani) și a anunțat că vicecampioana României se va întări cu doi fundași centrali. Primul, căruia i-a făcut și o ofertă de 30.000 de euro, este Vlad Chiricheș (33 ani), care a retrogradat cu Cremonese în această vară. În timp ce al doilea va fi ales între Robert Ivanov (28 ani), care s-a despărțit recent de Warta Poznan, și Andre Duarte (25 ani), de la FCU Craiova.

Andre Duarte și-a anunțat plecarea de la FCU Craiova

Cu toate că Adrian Mititelu (55 ani) a anunțat că stoperul portughez mai are contract încă un an cu gruparea din Bănie, urmând să câștige 16.000 de euro lunar, jucătorul și impresarul său au o altă părere. Cei doi susțin că angajamentul lui Andre Duarte cu FCU Craiova se încheie în această vară și că fotbalistul poate semna cu orice club. De altfel, fundașul central a postat un mesaj de mulțumire pe contul oficial de Facebook, în care își ia rămas bun de la suporterii olteni și de la coechipieri.

„Încă un an se apropie de final. Dintre toți, cel mai provocator și dificil, atât profesional, cât și personal, dar termin cu un sentiment de împlinire.

În primul rând, mulțumesc colegilor mei care m-au făcut să mă simt ca acasă încă din prima zi în care am ajuns. În al doilea rând, un cuvânt adresat fanilor care au arătat întotdeauna o imensă bunătate față de mine pe care nu o voi uita niciodată. În cele din urmă, mulțumesc oamenilor care au făcut posibil acest pas în carieră și mi-au oferit ocazia să arăt ce pot la un nivel superior.

După 45 de jocuri și 4110 minute, este timpul să mă odihnesc și să mă pregătesc pentru noul sezon care urmează, care cu siguranță îmi va aduce noi provocări și obiective”, a scris Andre Duarte pe contul oficial de Facebook.

La primul sezon la FCU Craiova, Andre Duarte a adunat 45 de meciuri în campionat și Cupa României. Cota sa în Bănie a crescut de la 350.000 de euro la 750.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Gigi Becali i-a răspuns lui Adrian Mititelu, după ce a fost acuzat că-l fură pe Andre Duarte

„Domne, că fură Becali… Becali nu fură, mă! Becali respectă regulamentele. Ai făcut acte ca lumea, e al tău! Dacă-l mai ai un an, de ce țipi? Pentru ce faci atâta gălăgie?

N-ai? Îl iau și gata! Ce, mi-e frică de Mititelu, acum sau ce? Stau după Mititelu?

Nu fur! Dacă-l fur pe Duarte să se ducă la procuror și mă duc la pușcărie pentru un furt. Dar dacă nu ai făcut actele cum trebuie, du-te, învață să faci și gata. Că oamenii nu sunt sclavi. Oamenii sunt pe contracte, respecți contracte.

N-ai contract ca lumea, pleacă omul. Nu e nici al meu, nici al lui Mititelu. El este sub un contract. Nu are contract, îl ia Becali.

Nu e stăpânul lui Duarte și nici nu a ajuns Mititelu să ne fie nouă frică de el. Îți dai seama, ar fi ultimul circ în România”, a declarat Gigi Becali pe 1 iunie.

Transferurile anunțate de Gigi Becali la FCSB

„Negociem cu mai mulți jucători, vedem, analizăm. N-au intrat zilele în sac. Avem destul de mult timp, așa că nu are rost să ne hazardăm. Am dat vreo șapte afară acum. Vii la Steaua (n.r. - FCSB)... eu nu mai fac contracte. Un an! Plus încă trei ani, doi ani, patru ani. Nu-mi place de tine, pleci! Omrani, un an, acasă!

E bun? Merge mai departe cu FCSB. Asta o să facem, noi nu suntem la Farul. Dacă-l aveam pe Hagi, nu era o problemă. Dar cine poate să facă așa? Hagi din nefotbaliști îi face fotbaliști. La noi, în loc să crească, mai scad puțin.

Nu aducem șapte, n-are rost să aducem șapte. O să aducem doi fundași centrali, poate doi mijlocași și un atacant. Deci cinci fotbaliști! Atac, din ce văd eu, ca să întărim echipa”, a spus Gigi Becali pe 1 iunie.