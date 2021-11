Adrian Mititelu jr., prezent în tribune la meciul cu Sepsi, deși a fost interzis un an pe stadioane! Motivul invocat 

Trupa de pe Oblemenco a deschis scorul prin Bălan, în minutul 51, însă Sepsi a egalat șase minute mai târziu, prin Luckassen. Astfel, cele două echipe rămân vecine de clasament, pe locurile 12, Sepsi, respectiv 13, FCU Craiova, la egalitate de puncte.

Adrian Mititelu jr., fiul patronului FCU Craiova, a fost surpins în tribune, deși acesta a primit o interdicție de un an privind accesul pe arenele de fotbal din România. Patronul poate intra pe stadioane până când va semna procesul verbal prin care prezența îi este interzisă. Astfel, că scancțiunea, conform legii, intră în vigoare la data luării la cunoștință.

Purtătorul de cuvânt al Grupării Mobile de Jandarmi Craiova a venit și cu noi detalii despre situația lui Mititelu jr., punctând când intră în vigoare sancțiunea.

„Comunicarea sancțiunii a fost trimisă prin poștă marți, 2 noiembrie, cu confirmare de primire. Dacă persoana respectivă refuză să semneze de primire, decizia va fi afișată public, iar din acel moment sancțiunea intră în vigoare”, a spus purtătorul de cuvânt pentru GSP.

Sancțiunea a venit după ce, în etapa trecută, pe teren a fost aruncată o sticlă din tribuna lui FCU, destinată arbitrului, după cum a dezvăluit chiar finanțatorul. Deși nu el a fost autorul, Mititelu jr. a fost cel sancționat.

Fiul lui Adrian Mititelu a comentat, după ce a primit interdicția, incidentele de la duelul jucat la Mioveni.

„Mi s-au luat date de pe buletin numai mie, jandarmul a fost foarte politicos. Am crezut că îmi dă doar amendă. Dar nu pot să cred. Ce-am făcut să fiu interzis un an? Nu poți face apel, e executorie sancțiunea, durează și un an.

Am crezut că cer buletinul de ochii lumii. N-am mai pățit așa. Cum să fie interzis un patron de club un an de pe stadioane? Dacă eram antrenor, ce se întâmpla?!”, a spus Mititelu Jr, citat de gsp.ro.