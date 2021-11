„S-a aruncat o sticlă din zona noastră, dar către arbitru!” Mititelu jr., explicații după gestul care l-a înfuriat pe Săpunaru

Ambele echipe au avut mari ocazii de a înscrie, însă niciuna nu a reușit să schimbe rezultatul de pe tabelă. FCU Craiova a avut cel mai periculos moment în minutul 71, când Compagno a fost aproape să înscrie, însă Moldovan a reușit să respingă la limită un gol ce părea ca și făcut.

Spiritele s-au încins imediat după, când Săpunaru încerca să execute o lovitură liberă, însă în direcția sa a fost aruncată o sticlă, provocându-i o reacție furioasă fotbalistului. În tribună se afla și Mititelu jr., care a explicat la finalul meciului ce s-a întâmplat, convins că reușita lui Compagno a fost un gol valid.

„Exact cum ne-am propus, am plecat cu punct de la Rapid, deși voiam să învingem astăzi. Rapid a avut ocazii numeroase și mari, dar, pe finalul jocului, am echilibrat situația și puteam să învingem dacă arbitrul nu ne scotea golul din poartă. Eu am văzut gol la Compagno și, oricum, întotdeauna, când este ceva la limită, se judecă numai împotriva noastră. Una peste alta plecăm cu punct, asta este important. Așteptăm VAR-ul cu nerăbdare.

Normal că s-au încins nervii pentru că nu e normal. După 14 meciuri, să ai meci de meci sau la două meciuri greșeală împotriva ta. A fost gol la Compagno și arbitrul a judecat tot timpul cum s-a întâmplat și în trecut, adică invers”, a spus Mititelu jr. la finalul meciului.

Adrian Mititelu jr.: „S-a aruncat o sticlă de apă din zona noastră, dar către arbitru!”

Finanțatorul echipei a vorbit și despre incidentul din apropierea finalului meciului, când s-au încins spiritele după ce a fost aruncată o sticlă de apă pe teren, din tribune și a ajuns la Săpunaru. Acesta a explicat că sticla îi era 'destinată' arbitrului.

„S-a aruncat o sticlă de apă din zona noastră, însă nu în cei de la Rapid. S-a aruncat din frustrare, către arbitru. Nu am avut nicio problemă cu cei de la Rapid, nicio secundă. Nu s-a pus problema să creăm un conflict.

Cei de la Rapid sunt mai liniștiți, au 23 de puncte. Noi suntem la ananghie. Trebuie să părăsim zona periculoasă a clasamentului și să o învingem pe Sepsi”, a adăugat finanțatorul.

„Se vede o schimbare de atitudine cu Flavius Stoican!”

„Din minutul 60, am arătat o altă față. Nu știu ce s-a întâmplat cu noi în prima repriză. Puteam să dăm lovitura pe final, dar ăsta este fotbalul, nu am putut să înscriem.

Degeaba, nu te bagă nimeni în seamă. Este ca în justiția din România. Judecătorii îți dau o sentință și ’la revedere’. M-am bucurat 5 secunde la golul lui Compagno. Nu înțeleg cum a zis că nu a fost gol. În fine, cred că tușierul a fost de vină, trebuia să intervină. Dacă ne uităm la ultimele 14 meciuri, la ce decizii s-au luat împotriva noastră, probabil că aveam câteva puncte în plus. Dacă învingem pe Sepsi așa cum ar trebui pentru că suntem cot la cot pentru evitarea retrogradării, am face 7 puncte în aceste 3 meciuri înainte de pauză.

Se vede o schimbare de atitudine cu Flavius Stoican, dar trebuie să vină și rezultatele pentru că altfel, degeaba, rămânem cu atitudinea”, a concluzionat acesta.