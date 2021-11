Fratele lui Ramos, răspuns clar legat de viitorul fundașului spaniol: ”Nu e niciun dubiu”

Acum, fundașul se antrenează împreună cu echipa, potrivit informațiilor apărute în presa din străinătate, și ar urma să joace cât de curând pentru parizieni.

Au apărut și zvonuri cum că șefii de la Paris și-au pierdut răbdare și ar vrea să-l ”concedieze” pe Ramos, din cauza situației sale. Fratele fundașului spaniol, Rene, neagă cele apărute și spune că Ramos își dorește în continuare să joace pentru PSG.

”Sergio va juca pentru PSG cât de devreme se poate. Nu se va retrage și nu își va încheia contractul. Nu e niciun dubiu legat de viitorul lui Sergio”, a spus Rene.

Sergio Ramos’ brother René: “Sergio will play for PSG as soon as he can… He's not going to retire or break his contract. There is no doubt about Sergio’s future”, he said to el Mundo. ???????????????? #PSG pic.twitter.com/kt0jM1s5JQ