După Sepsi OSK - CFR Cluj 1-2, Dan Petrescu a remarcat faptul că la ultimul meci din play-off-ul Superligii va folosi juniori, din cauza problemelor de lot cu care ardelenii se confruntă pe finalul actualei stagiuni.

Adrian Mititelu e sincer: „M-a surprins declarația lui Dan Petrescu”

Adrian Mititelu a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „SuperFanii”, în care a precizat faptul că l-au surprins cuvintele lui Dan Petrescu. În ultima etapă, CFR Cluj se mai luptă doar pentru a-și consolida poziția a trei în clasament.

„Și eu am văzut declarația și am fost puțin surprins. Am căutat să o ascult mai bine. A spus că are foarte mulți jucători lipsă, probleme de lot, și că va fi nevoit să folosească unii juniori!”, a spus Adrian Mititelu la emisiunae „SuperFanii”.

Cu o etapă rămasă până la final, Farul Constanța a câștigat deja Superliga. Echipa de la malul mării se situează în clipa actuală la patru lungimi de ocupanta locului secund, FCSB, și la opt de fosta campioană a României, CFR Cluj.

Dan Petrescu, exasperat: "Nu sunt jucători, cu Farul bag juniori! Nu mai înțeleg nimic cu VAR-ul"

CFR Cluj a învins Sepsi, în deplasare, scor 2-1, în penultima etapă din play-off. Claudiu Petrila a deschis scorul în minutu 33, însă Sepsi a egalat zece minute mai târziu grație reușitei lui Alexandru Tudorie. CFR Cluj a avut un gol anulat de VAR în minutul 49, pentru un ofsaid în care se afla Nana Boateng, însă formația din Gruia a reușit golul victoriei cu opt minute înainte de final, prin Rangelo Janga.

După meci, Dan Petrescu s-a plâns din nou de anumite decizii de arbitraj, dar și de numeroasele meciuri din acest sezon. Antrenorul lui CFR Cluj a explicat că are mari probleme la nivelul fundașilor laterali, astfel că la meciul cu Farul, din ultima etapă, ar putea fi nevoit să apeleze la juniori.

