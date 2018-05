ADIO EROILOR de la Sevilla 86? "Nu ma duc sa beau un vin si sa fac o poza, asta e SUSANEA!" Duckadam, ATAC DUR la CSA

Fostii jucatori din generatia Sevilla 86 nu stiu nimic de vreun eveniment pe care Armata ar urma sa-l organizeze in cinstea victoriei uriase din finala cu Barcelona.

Nici daca va fi invitat, Duckadam n-are de gand sa mearga. Critica organizarea evenimentului de anul trecut si spune ca CSA ar trebui sa organizeze evenimente la care sa poata participa si familiile fostilor jucatori.

"Am zis inca de anul trecut ca nu o sa mai organizez nimic. M-am ocupat 5 ani de aniversari si de petreceri la Cheile Gradistei. Nu am facut-o nici anul trecut, nu o sa o fac nici acum. De fapt, n-o s-o mai fac deloc. Ii las de acum pe altii sa se ocupe, ca tot mi-am auzit tot felul de vorbe, ca am facut, ca am dres.

Momentan nu am primit nicio invitatie din partea celor de la CSA Steaua, dar nici nu am de gand sa merg. Ca sa fiu singer, nici macar nu am auzit ca vor face ei ceva. Nici anul trecut nu am fost alaturi de fostii mei colegi pentru ca aia nu a fost organizare. Sa faca si ei ce am facut eu, cu invitatii de doua nopti.

Sa ne invite si ei cu sotiile, cu familiile, asa cum am facut si eu. Asa, nu am sa merg doar la un restaurant, sa bem un pahar de vin, sa facem o poza. Nu voi accepta. Nu ma duc la o susanea. Voi merge doar daca se organizeaza ceva serios, asa cum am facut eu", a spus Duckadam in Fanatik.