Galatasaray Legends a venit la Cluj pentru o înfruntare cu cei mai buni jucători de fotbal ai Naționalei României (1995-2023). Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu, marii fotbaliști care au scris istorie pentru ambele echipe, s-au numărat printre vedetele acestui meci.

Adi Mutu, spumos la flash-interviu după ce a făcut show la gala de la Sports Festival: „Fantezia rămâne!”

Adrian Mutu, fost internațional român și actual principal la Rapid București, a vorbit după meci și a remarcat că, în ciuda faptului că din punct de vedere fizic foștii fotbaliști nu mai sunt ce erau odinioară, valoarea a rămas și la vârste înaintate!

„Frumos! A fost o atmosferă frumoasă, mă bucur de această gală. Mi-era dor să joc fotbal. Mă bucur că am făcut spectacol. A fost o seară fantastică. Când înscrii, probabil e cel mai frumos pentru un atacant. În afară de goluri, mă bucur că ne-am revăzut, că am stat puțin de vorbă și am făcut puțină mișcare.

Avem un respect deosebit pentru dânsul (n.r. pentru Anghel Iordănescu). E un amical. Nu a trebuit să oferim mai mult decât spectacol. Și cred că am reușit! Chiar dacă fizic nu mai putem, valoarea se cunoaște. Fantezia rămâne”, a spus Adrian Mutu la microfonul PRO TV.

Echipa All Stars Romania: Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Adrian Ilie, Adrian Mutu, Florin Răducioiu, Dorinel Munteanu, Ciprian Marica, Ionel Ganea, Marius Niculae, Ioan Ovidiu Sabău, Ionuț Lupescu, Răzvan Raț, Gheorghe Mihali, Iulian Filipescu, Bănel Nicoliță, Constantin Gâlcă, Răzvan Prodan – fiul regretatului Didi Prodan, Cristian Dulca, Bogdan Stelea, Florin Prunea.

Echipa Galatasaray Legends: Mario Jardel, Bulent Korkmaz, Hakan Unsal, Ümit Davala, Ergun Penbe, Fatih Akyel, Kerem Inan, Suat Kaya, Hamit Altintop, Capone (Carlos Alberto de Oliveira), Ayhan Akman, Umit Karan, Hasan Kabze, Cihan Haspolatu, Faruk Atalay.

Ce a spus cofondatorul Sports Festival, despre meciul de gală de la Cluj

Patrick Ciorcilă, cofondator Sports Festival: ”Ne-am dorit să oferim publicului un meci în care să implicăm Generația de Aur, cea mai iubită de public, și să putem genera din nou emulație și emoții pozitive, atât pentru jucători, cât și pentru public. Componența Echipei Galatasaray este destul de similară cu cea care a câștigat, în 2000, Cupa UEFA. De altfel, alegerea clubului de fotbal Galatasaray pentru acest meci demonstrativ a venit aproape natural, când vezi că ai trei membri ai Generației de Aur care au jucat la cea mai titrată echipă a Turciei: Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu și Adrian Ilie”.