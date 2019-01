Acum nu mai e niciun dubiu! Ultimele doua tatuaje facute de Alibec: ce si-a scris pe picioare | FOTO

Nu mai niciun secret pentru nimeni ca Denis Alibec iubeste jocurile pe calculator.

Atacantul Astrei nu s-a cumintit din acest punct de vedere si s-a facut doua noi tatuaje. Alibec si-a scris sub genunchi Ethereal si Ephemeral, doua elemente din jocurile Counter-Strike si DotA.



sursa foto: GazetaSporturilor

Contra l-a laudat pe Alibec dupa evolutiile avute in amicale in aceasta iarna si spera sa se poata baza pe atacantul Astrei in campania de calificare pentru EURO 2020.