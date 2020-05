"Abia atunci se poate juca cu spectatori!" Vestea pe care nimeni nu voia sa o auda! Cand ar putea reveni suporterii pe stadioane! Anuntul facut de ministrul Tineretului si Sportului

Ministrul Tineretului si Sportului a anuntat cand vor putea din nou reveni suporterii pe stadioane.

Activitatile sportive vor fi reluate in Romania in urmatoarea perioada, insa momentul in care acestea se vor disputa cu spectatori in tribune e departe.

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a facut acest anunt si spune ca in urmatoarele lunii este putin probabil ca accesul spectatorilor pe stadioane sa fie permis.

"Evident ca meciurile cu spectatori vor fi reluate mult, mult mai tarziu, altfel nu am putea pastra distantarea sociala. Sportivii au nevoie de spectatori, dar trebuie sa avem o intelegere, nu poti controla modul de aranjare a 5000 de persoane intr-un stadion. Probabil ca vor trebui sa treaca luni bune pana la momentul revenirii spectatorilor pe stadion", a declarat Ionut Stroe la Digi.