Abia a semnat cu CFR Cluj că a și fost certat de Dan Petrescu: „Bă, cum să dai un gol într-un an?”

CFR Cluj a terminat 2022 pe locul secund în Superligă, cu 44 de puncte adunate în 21 de etape. Doar Farul Constanța a adunat mai multe puncte decât echipa pregătită de Dan Petrescu (55 ani). Gică Hagi (57 ani) și elevii săi un doar cu 1 punct mai mult.

Anton Maglica a fost certat de Dan Petrescu înainte de a fi prezentat oficial

Pentru a fi sigur că va cuceri al șaselea titlu consecutiv, „Bursucul” l-a convins pe Anton Maglica (31 ani) să se alăture CFR-ului în această iarnă. Însă, atacatul croat a fost certat de Dan Petrescu pentru că a marcat o singură dată pentru APOEL Nicosia în sezonul 2022-2023.

„Era jucător liber și îl cunosc foarte bine. Îmi place să lucrez cu jucători pe care îi cunosc. Maglica... n-am apucat să mă bucur prea mult de el. Când am venit eu antrenor în China, el a plecat, la fel și în Turcia.

Am vorbit cu el și l-am certat că a dat doar un gol: 'Bă, cum să dai un gol într-un an? La valoare ta...'. Pentru că are calități foarte bune de marcator”, a declarat Dan Petrescu pentru DigiSport.

De-a lungul carierei, Anton Maglica a evoluat pentru Osijek, Hajduk Split, Apollon Limassol, Guizhou Hengfeng, Kayserispor și APOEL Nicosia. Cel mai bun randament l-a oferit în China, când în 33 de meciuri a înscris de 21 de ori și a oferit 5 pase decisive.