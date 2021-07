A plecat de la FCSB, iar acum a spus tot despre ce se intampla la club: "Restul sunt doar niste sclavi! Dupa infrangeri, venea in vestiar!"

Aris Soileidis a plecat de la FCSB la sfarsitul sezonului trecut.

Fundasul stanga a evoluat trei ani in Romania, unul la Botosani si doi la echipa lui Becali. Acesta s-a intors acasa, in Grecia, unde a vorbit despre perioada petrecuta in Romania:

"Avea doi-trei jucatori care erau copiii lui, 'gainile lui' din echipa. Erau Tanase, liderul echipei, Coman si Dennis Man, care a fost transferat in ianuarie la Parma. Gigi Becali spunea mereu ca ei trei sunt starurile echipei si pot face ce vor si restul sunt doar niste sclavi.

Spunea ca noi nu suntem talentati sau superstaruri, asa ca sa-i lasam pe cei trei sa faca ce vor si noi sa ne vedem de munca. Oricum, Gigi Becali nu urla prin vestiar, niciodata n-a tipat la noi, dar spunea tot ce voia, de multe ori amuzat. Noi n-aveam ce face, decat sa radem. E clar, cei trei erau jucatori fantastici, dar nu poti spune ca erau trei vedete si pot face ce vor, erau copii de 20-21 de ani, nu vorbim despre jucatori de 30 de ani, cu experienta.

Gigi Becali are multi bani, ajuta multi oameni. Insa in ceea ce priveste echipa, atunci cand nu castiga, lucrurile sunt putin... ciudate. El intra la TV si vorbeste, critica jucatorii. Daca apoi joci bine, zice despre tine ca esti cel mai bun. Asa se intampla.

Dupa infrangeri, venea la antrenament si ne explica in vestiar ce am gresit. Ii explica si portarului sau oricarui jucator si intreba de ce nu am facut aia sau cealalta. Asta e Becali", a spus Soileidis, pentru publicatia Sdna din Grecia.

