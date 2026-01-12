FOTO ȘI VIDEO A murit Eugen Pojoni, campion cu UTA, echipa care a eliminat-o pe Feyenoord. L-a lansat pe puștiul Dorinel Munteanu la 14 ani

A murit Eugen Pojoni, campion cu UTA, echipa care a eliminat-o pe Feyenoord. L-a lansat pe puștiul Dorinel Munteanu la 14 ani Superliga
Dispariție a unui nume uriaș din fotbalul arădean.

Eugen PojoniJenö PozsonyiUTA AradFeyenoord RotterdamDorinel Munteanu
UTA Arad a anunțat pe pagina oficială de Facebook a clubului dispariția fostului fundaș Eugen Pojoni (varianta românizată a numelui adevărat, Jenö Pozsonyi), de două ori campion al României cu gruparea arădeană în 1969 și 1970.

Om de bază un deceniu la UTA, din 1967 până în 1977

”Începutul de an ne aduce și o veste tristă: astăzi, fotbalul arădean îl pierde pe Eugen Pojoni (Jenö Pozsonyi), apărătorul de fier al ultimei generații de aur a UTA-ei.

S-a născut pe 1 ianuarie 1942 în Reghin, județul Mureș. A jucat ca fundaș central și a devenit unul dintre apărătorii importanți ai UTA-ei în anii 1967–1977. 

A crescut la Reghin și a început fotbalul la Avântul Reghin, între 1957 și 1961. În 1962 a semnat cu Viitorul București și a jucat un meci în Divizia A. În aceeași perioadă a trecut la Crișul Oradea (1962–1967), evoluând în Divizia A și B. La Oradea a atras atenția cluburilor mari și a crescut ca fundaș. A fost selecționat la naționala de tineret a României și a jucat și în meciuri internaționale de tineret.

După experiența din orașul vecin, Pojoni a fost dorit la Arad, dar transferul a fost blocat timp de un an. Un an mai târziu, acesta a primit dezlegarea și a ajuns de-a lungul timpului să adune 247 de meciuri și 9 goluri pentru UTA în campionat. Cu echipa noastră a câștigat două titluri de campion al României în sezoanele 1968 - 1069 și 1969 - 1970

A jucat și în cupele europene cu UTA, inclusiv meciuri memorabile în Cupa Campionilor. A fost cunoscut ca „apărător de fier” și iubit de suporterii arădeni, făcând parte din generația considerată „ultima generație de aur” a clubului.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a postat UTA duminică.

Ca antrenor la Minerul Oravița, Pojoni l-a descoperit pe Dorinel Munteanu, căruia i-a oferit prilejul să debuteze la seniori la vârsta de 14 ani, în Divizia C.

Pojoni, titular în ”dubla” cu Feyenoord Rotterdam, 1-1 în deplasare și 0-0 acasă

