UTA Arad a anunțat pe pagina oficială de Facebook a clubului dispariția fostului fundaș Eugen Pojoni (varianta românizată a numelui adevărat, Jenö Pozsonyi ), de două ori campion al României cu gruparea arădeană în 1969 și 1970.

”Începutul de an ne aduce și o veste tristă: astăzi, fotbalul arădean îl pierde pe Eugen Pojoni (Jenö Pozsonyi), apărătorul de fier al ultimei generații de aur a UTA-ei.

S-a născut pe 1 ianuarie 1942 în Reghin, județul Mureș. A jucat ca fundaș central și a devenit unul dintre apărătorii importanți ai UTA-ei în anii 1967–1977.

A crescut la Reghin și a început fotbalul la Avântul Reghin, între 1957 și 1961. În 1962 a semnat cu Viitorul București și a jucat un meci în Divizia A. În aceeași perioadă a trecut la Crișul Oradea (1962–1967), evoluând în Divizia A și B. La Oradea a atras atenția cluburilor mari și a crescut ca fundaș. A fost selecționat la naționala de tineret a României și a jucat și în meciuri internaționale de tineret.

După experiența din orașul vecin, Pojoni a fost dorit la Arad, dar transferul a fost blocat timp de un an. Un an mai târziu, acesta a primit dezlegarea și a ajuns de-a lungul timpului să adune 247 de meciuri și 9 goluri pentru UTA în campionat. Cu echipa noastră a câștigat două titluri de campion al României în sezoanele 1968 - 1069 și 1969 - 1970

A jucat și în cupele europene cu UTA, inclusiv meciuri memorabile în Cupa Campionilor. A fost cunoscut ca „apărător de fier” și iubit de suporterii arădeni, făcând parte din generația considerată „ultima generație de aur” a clubului.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a postat UTA duminică.

Ca antrenor la Minerul Oravița, Pojoni l-a descoperit pe Dorinel Munteanu, căruia i-a oferit prilejul să debuteze la seniori la vârsta de 14 ani, în Divizia C.



Pojoni, titular în ”dubla” cu Feyenoord Rotterdam, 1-1 în deplasare și 0-0 acasă

