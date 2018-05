A marcat ca HAGI! Gol senzational pentru un pusti contra CFR-ului. VIDEO: cum a inscris

Viitorul are sanse mari sa joace din nou finala Ligii Elitelor!

Pustii din echipa U19 de la Academia Hagi au distrus-o pe CFR in turul de la Constanta. S-a terminat 4-1! Razvan Matis a marcat golul meciului, in minutul 57. Mijlocasul ofensiv a trimis de la 25 de metri, fix in vinclu, pentru 4-0. N-a fost singurul moment de magie al pustiului. Tot Matis a pasat fantastic, cu calcaiul, la reusita de 1-0 a lui Alexandru Pop din minutul 21.

In cealalta semifinala, Dinamo se bate cu Ardealul Cluj.