A luat Dan Petrescu decizia finală? Anunțul făcut de CFR Cluj, după oferta FRF

La finalul lunii noiembrie, antrenorul lui CFR Cluj anunța că s-a întâlnit cu reprezentanții Federației Române de Fotbal, unde i s-a propus să devină noul selecționer al României. Tehnicianul a precizat că va oferi un răspuns după ultimul meci la echipa de club din acest an.

Marius Bilașco: "Cred că Dan Petrescu rămâne la CFR Cluj"

În așteptarea unui răspuns oficial din partea antrenorului, Marius Bilașco, oficialul lui CFR Cluj, a vorbit și el despre acest subiect, spunând că se așteaptă ca Petrescu să rămână la gruparea din Gruia.

"E greu să răspund și orice voi spune eu va fi interpretat. E un subiect delicat pentru că vorbim de echipa națională. Toți suntem mai sensibili când vine vorba de echipa națională, dar ceea e a spus el trebuie să respectăm și să vedem ceea ce ne va comunica în viitor. Vă dați seama că tot ceea ce facem acum este să ne concentrăm pe meciurile rămase până la final.

Am avut foarte multe meciuri în această perioadă, din vară până acum, și e un final aglomerat, mai sunt încă trei meciuri în campionat plus cele din această seară. Sunt foarte multe lucruri de pus la punct pe acest final de an. Cu siguranță că, în momentul în care va fi ceva de comunicat, veți afla, dar eu cred că lucrurile vor rămâne așa cum sunt.

E strict părerea mea personală că va rămâne la CFR Cluj, dar nu pot spune ce va decide conducerea. Există niște acționari, există Dan Petrescu, se va trage o linie după această perioadă și probabil se va face o strategie legată de viitor. Cred că se va discuta și acest aspect, dar cei mai în măsură să vă răspundă la această întrebare sunt Dan Petrescu și cei care conduc clubul", a spus Marius Bilașco, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

În ceea ce privește clauza de reziliere a lui Dan Petrescu pe care FRF ar trebui să o plătească pentru a-l aduce pe antrenor pe banca naționalei, Bilașco a spus: "N-aș putea să răspund la aceste întrebări pentru că nu țin strict de mine".

Adrian Mutu s-ar fi înțeles cu FRF pentru echipa națională

Având în vedere că pare puțin probabilă varianta Dan Petrescu la națională, FRF s-a reorientat și ar fi ajuns deja la un acord cu Adrian Mutu.

Răzvan Burleanu s-a decis și îl va numi pe Adrian Mutu în funcția de selecționer, informează as.ro. Briliantul a ajuns la un acord cu FRF și va semna contractul peste zece zile, anunță sursa citată. Burleanu a apelat la Mutu după ce a fost refuzat de Gheorghe Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu.

FRF l-a dorit insistent pe Dan Petrescu, însă Neluțu Varga nu a dorit să îl cedeze pe acesta fără plata a 400.000 de euro, ce reprezintă clauza de reziliere. Astfel, FRF s-a reorientat și a ajuns la un acord cu ”briliantul” Adrian Mutu.

Acesta a fost selecționerul naționaleu U21 între ianuarie 2020 și martie 2021, după care a lăsat echipa pentru a semna cu FCU Craiova. Chiar și așa, el a avut rezultate bune, fiind neînvins la EURO U21, în duelurile cu Olanda, Ungaria și Germania.