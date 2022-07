A intrat Gigi Becali pe fir? Ișfan nu mai merge la Universitatea Craiova: „Nu luăm rezervele lui Rotaru!” Anunțul primarului 

Alexandru Ișfan (22 ani) este unul dintre cei mai curtați fotbaliști din Superligă. Mijlocașul ofensiv al celor de la FC Argeș a impresionat sezonul trecut în meciurile din playoff.

Alexandru Ișfan este dorit de Universitatea Craiova și FCSB. În spațiul media a apărut chiar informația cum că Mihai Rotaru îi ofertă Argeșului 600.000 de euro, plus pe George Cîmpanu (21 ani) pentru un sezon. Doar că primarul Piteștiului a precizat că nu este de acord cu propunerea omului de afaceri și susține că, deocamdată, Gigi Becali încă nu a făcut o ofertă oficială pentru Ișfan.

Cristian Gentea: „Ișfan nu e transferabil!”

„Ce să caute Ișfan la Craiova? Nu e transferabil. Nu am discutat cu domnul Rotaru, dar nici nu stăm noi să luăm acum rezervele lui Rotaru în locul lui Ișfan! Nu are Craiova ce jucător Under 21 să ne dea nouă. Păi, luăm rezervele lor Under 21? Păi, ce facem acum? Ne slăbim singuri echipa?

Toată vara ne-am antrenat cu Isfan și nu avem să punem în locul lui niciun alt jucător de valoare. Am vorbit cu băiatul, iar el mi-a spus că nu are de gând să plece la Craiova. Dacă Marian Copilu a fost la meciul nostru cu UTA, asta nu însemană că Isfan și pleacă la Craiova. Noi am fost doar o gazdă bună pentru dânsul. De la Gigi Becali nu am primit nicio ofertă oficială de transfer. Și oricum, vă repet, în acest moment Isfan nu e transferabil”, a declarat Cristian Gentea pentru ProSport.

Alexandru Ișfan a sosit la FC Argeș în vara lui 2021. Mijlocașul ofensiv a adunat 44 de meciuri sub comanda lui Andrei Prepeliță (36 ani), în care a marcat de 4 ori și a oferit două pase decisive.

