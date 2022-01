"A ieșit un circ pe care nu trebuiau să-l creeze". Budescu a dezvăluit cea de-a treia echipa din Liga 1 cu care a negociat

După prima partidă din 2022 în care a jucat, remiza de la Ploiești cu Chindia Târgoviște, scor 0-0, Constantin Budescu a vorbit despre alegerea făcută, dar și despre formațiile care s-au interesat de serviciile sale.

"Am ales FC Voluntari pentru că, per total, este cel mai bine pentru mine. Au fost discuții cu Sepsi, cu cei de la Craiova, cu Voluntari.

Le-am spus celor de la Sepsi atunci că mai sunt în discuții și cu alte formații și că nu vreau să vorbesc la televizor, să nu spun nimic până nu se ia o decizie.

Din păcate au apărut ei la televizor și a ieșit un circ pe care nu cred că trebuiau să-l creeze.", a declarat Budescu la interviurile flash, la DigiSport.

De ce a ales Constantin Budescu să meargă la FC Voluntari

"Este o echipă foarte bună, se află într-o situație foarte bună. Am și prieteni aici și mi-a fost mult mai ușor să aleg, plus că sunt foarte aproape de casă și pot merge în fiecare zi. Da, am vorbit și cu Gabi Tamaș în toată această perioadă și chiar mă bucur că o să fim din nou colegi.

Vreau să ajut echipa cât pot eu de bine, să practicăm un fotbal bun și să ne îndeplinim obiectivele. Îmi doresc ca echipa să intre în playoff și să câștigăm Cupa României. Deocamdată ne gândim la playoff, după vom vedea ce o să fie. Orice este posibil, chiar și cupele europene.

O să am nevoie de o perioadă de adaptare, dar nu cred că o să fie una lungă, fiindcă nu s-a terminat demult campionatul. Nu cred că o să am nevoie de mult timp pentru a mă adapta", a spus Constantin Budescu.