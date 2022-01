Budescu nu e iertat după ce a lăsat-o pe Sepsi cu ochii în soare: "Un gest incalificabil! Îl consideram altfel"

Marți dimineață, Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, anunța la emisiunea Ora Exactă în Sport de la Pro X că s-a înțeles cu Constantin Budescu, căruia i-a oferit un contract până la finalul sezonului și un salariu lunar de 10.000 de euro.

Ion Crăciunescu îl critică pe Constantin Budescu

Mijlocașul era așteptat după-amiază pentru semnarea contractului, însă, între timp, fotbalistul cu gleznă fină a decis să semneze cu FC Voluntari, iar astăzi a fost prezentat oficial la formația ilfoveană.

Fostul arbitru Ion Crăciunescu consideră incalificabil gestul lui Budescu de a semna cu o altă echipă, după ce și-a dat acordul pentru transferul la Sepsi, indiferent de motivele care au stat la baza acestei decizii.

"Dacă a făcut asta, este un gest incalificabil. Îl credeam o altfel de persoană. Cei de la Sepsi mi se par niște oameni seriosi în fotbalul românesc. Sunt oameni care își plătesc salariile la zi la jucători, cu bază sportivă nou făcută, cu un joc frumos.

N-ai ce să le impuți. Că tu nu vrei să te duci, e alegerea ta. Mă duc acolo că mă simt bine, dar fă-o elegant! El e un jucător matur, nu un copil care să se piardă ușor", a spus Ion Crăciunescu, la Digi Sport.

De ce a ales Budescu să semneze cu FC Voluntari

Budescu a preferat să rămână tot în Liga 1 și a semnat cu Voluntariul, care ocupă locul trei în campionat, cu 37 de puncte, la zece puncte distanță de FCSB și la 20 de liderul CFR Cluj.

"Este o echipă foarte bună, se află într-o situație foarte bună. Am și prieteni aici și mi-a fost mult mai ușor să aleg, plus că sunt foarte aproape de casă și pot merge în fiecare zi. Da, am vorbit și cu Gabi Tamaș în toată această perioadă și chiar mă bucur că o să fim din nou colegi.

Vreau să ajut echipa cât pot eu de bine, să practicăm un fotbal bun și să ne îndeplinim obiectivele. Îmi doresc ca echipa să intre în playoff și să câștigăm Cupa României. Deocamdată ne gândim la playoff, după vom vedea ce o să fie. Orice este posibil, chiar și cupele europene.

Sunt foarte multe echipe și o diferență mică pe puncte în lupta la playoff. Eu îmi doresc să vină cât mai multă lume la stadion. O să încercăm să jucăm un fotbal plăcut și totodată să aducem oamenii la stadion prin rezultate.

O să am nevoie de o perioadă de adaptare, dar nu cred că o să fie una lungă, fiindcă nu s-a terminat demult campionatul. Nu cred că o să am nevoie de mult timp pentru a mă adapta", a spus Constantin Budescu.