STEAUA - Z Mobile Prishtina LIVE VIDEO ora 19:00 | CSA, debut pe teren propriu in FIBA Euro Cup

Echipa masculina de baschet a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” Bucuresti va juca cel de-al doilea meci in FIBA Europe Cup, a doua competitie continentala intercluburi, cu Z Mobile Prishtina (Kosovo), miercuri, 24 octombrie 2018, incepand cu ora 19:00, la Sala Polivalenta „Ioan Kunst-Ghermanescu” din Bucuresti.

Stelistii au fost repartizati in Grupa E, urmand sa joace cu Bakken Bears (Danemarca), Cherkassy Mavpy (Ucraina) si Z Mobile Pristina (Kosovo).

In primul meci, Steaua a pierdut in deplasare cu Bakken Bears, 100 - 64! Prishtina s0a impus in fata celor de la Cherkassy Mavpy din Ucraina, scor 92-82.

Clasamentul grupei E

1 Bakkern Bears 2p

2 Z Mobile Pristina 2p

3 Cherkaski Mavpy 1p

4 Steaua 1p



CLICK AICI PENTRU LIVE VIDEO STEAUA - Z Mobile Prishtina