Dioszegi a făcut anunțul în direct: ”Dorinel Munteanu va fi noul antrenor!” + Când va ajunge la Sf. Gheorghe

Laszlo Dioszegi a confirmat faptul că Dorinel Munteanu este noul antrenor al lui Sepsi Sfântu Gheorghe.

Laszlo Dioszegi: ”Dorinel Munteanu va fi noul antrenor!”

Patronul covăsnenilor nu este deloc mulțumit de felul în care se prezintă echipa sub comanda lui Valentin Suciu și consideră că este nevoie de un antrenor cu ”mână de fier”.

Astfel, Dioszegi consideră că Dorinel Munteanu este cea mai bună variantă pentru Sepsi. Finanțatorul lui Sepsi spune că cel mai probabil antrenorul va ajunge marți la Sf. Gheorghe.

”După aceste meciuri e timpul să schimbăm. Astfel, ne batem la retrogradare. Dorinel Munteanu va fi noul antrenor. Nevasta lui e în spital, e normal să așteptăm. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Trebuie o schimbare. Normal, avem acordul lui, mâine sper să ajungă la Sf. Gheorghe. Am jucat cu echipa pe ultimul loc și am avut trei ocazii. În ultimul timp nu am mai jucat nimic. Nu am mai avut nici suporteri.

Noi trebuie să ținem cont și de suporteri. Trebuie să spunem lucrurilor clar și răspicat. Asta este, trebuie o schimbare. Nu vreau să acuz pe nimeni. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, echipa nu a mai jucat nimic din ianuarie. Normal, am avut obiectiv să intrăm în primele 6. Vrem să jucăm în Europa. E un singur meci, se poate întâmpla orice.

Dacă jucăm ca astăzi, șansele noastre sunt 0. Nu 1%, 0. Nu avem despre ce să discutăm. Ei avut două ocazii tot meciul, au marcat două goluri. Noi am avut în prima repriză 3-4 ocazii și nu am marcat. Nu știu ce putem face, dar echipa nu merge, trebuie să schimbăm. Se vede cu ochiul liber că avem nevoie de schimbare. Ieri am intrat în vestiar, am vorbit cu ei 5 minute și a fost degeaba.

Ne trebuie un antrenor cu mână de fier. Nu este neapărat mână de fier. Dorinel la Galați a făcut o treabă minunată. Până nu au apărut probleme cu banii, era sus. E normal când sunt probleme financiare să fie o scădere”, a spus Laszlo Dioszegi la Digi Sport.