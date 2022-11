Duelul galeriilor a fost pe măsură. Fanii celor două echipe s-au întrecut în scandări, dar și în bannere ingenioase.

Fanii FCSB-ului au afișat și o coregrafie înainte de startul partidei, cu mesajul ”Feed our power with your hate”, adică ”Hrăniți-ne puterea cu ura voastră”.

Mesajele afișate de fanii Rapidului:

”Ultrași de senzație, 90% încă luați alocație”

”Adevărul este crud, sunteți singurul Nord care stă la Sud”

Mesajele afișate de fanii FCSB-ului:

”Acum fără supărare / Aveți cort în deplasare?”

”Boccii sunteți toți”

”Semințe pe jos nu scuipați / Că tot voi le măturați”