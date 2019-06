Unic in Romania: piramida de 20 000 euro! Legendele Piramidei vin la Bucuresti! Cum poti cumpara bilete pentru gala in care se bat si 3 staruri Glory

Pentru prima oara, 3 luptatori din Glory se bat in Romania!

Gala 'Legendele Piramidei' se vede la PRO X, joi, pe 13 iunie, de la 9 seara. Va fi nebunie la Bamboo! Biletele pentru supergala in care se mai lupta pentru prima data in aceeasi gala din Romania 3 luptatori Glory se gasesc in sediile SAS Gym din Drumul Taberei si de la Piata Alba Iulia.

Adresa SAS Gym Drumul Taberei: Str.Drumul Taberei nr. 89B, Bucuresti

Adresa SAS Gym Alba Iulia: Str. Traian Popovici nr. 79-91, Bucuresti

Cardul supergalei de la Bamboo:

