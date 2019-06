"Este cea mai puternica gala din Romania!" Fenomenul Caliniuc se lupta in Legendele Piramidei, joia viitoare la Pro X

A avut un debut extraordinar.

Este momentul in care toata Romania a aflat de luptatorul fenomen - Legenda Caliniuc. Mihai Stoica si Pintilii i-au facut galerie lui Sorin Calliniuc la debut, iar luptatorul de la SAS Gym a castigat piramida de la Bucuresti dupa doua victorii impresionante. In finala piramidei de anul trecut, Caliniuc l-a invins pe Cristian Milea, luptator cu peste o suta de meciuri la profesionisti. Caliniuc e gata sa dea cu pumnul in piramida de 20 de mii de euro de la Bucuresti.

"Fara indoiala, este cea mai puternica gala din Romania!" spune Sorin Caliniuc.

Trei luptatori Glory, Legenda Calliniuc si vikingul Amansio dau cu pumnul in super gala Legendele Piramidei, care e joi seara la pro x, de la ora 21:00. Amansio va lupta cu spaniolul Ruiz la Bucurestio.

"Va fi un meci greu, e un spaniol care se lupta in Enfusion, in galele foarte mari din Europa, are 1.88 m, dar vikingul cel mic ii va rupe dintii!" este sigur Amansio Paraschiv.