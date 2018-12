BOMBA! Khabib Nurmagomedov, oferta de 15.000.000 de dolari pentru revansa cu McGregor

Nurmagomedov si McGregor se pot bate iar.

Khabib l-a distrus pur si simplu pe Conor McGregor, in meciul avut de cei doi in acest an. Rusul l-a invins pe irlandez inainte de limita, prin strangulare, insa un nou meci dintre cei doi poate avea loc in 2019.

Tatal lui Khabib, cel care conduce familia Nurmagomedov dupa vechea traditie avara, a declarat ca au oferta de 15 milioane de dolari din partea UFC pentru o revansa cu superstarul irlandez in 2019.

Acesta a declarat insa ca nu se pune problema sa lupte pe aceasta suma si doresc 30 de milioana daca cei din UFC vor ca meciul sa aiba loc. Pentru prima confruntare, Khabib a castigat in jur de 5 milioane de dolari.

Rusul are insa si alte variante de lupta in 2019, in afara de Conor McGregor, pe lista fiind Tony Ferguson, principalul challenger, Dustin Poirier sau Nate Diaz.