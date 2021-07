"Nu se poate, ăștia își bat joc de mine!" Mihaela Buzărnescu, victorie cu nervi: a ajuns să înjure arbitrul de scaun!

Mihaela Buzărnescu, unica româncă prezentă pe tabloul de simplu al turneului olimpic de tenis a triumfat în primul meci jucat în turneul olimpic de tenis de la Tokyo. Românca a învins-o pe Alison Riske (36 WTA), scor 6-7, 7-5, 6-4 după 2 ore și 53 de minute de joc.

Partida a fost extrem de echilibrată și lungă, timp în care nervii Mihaelei Buzărnescu au fost întinși la maximum. La 5-5 în primul set, "Miki" a privit înspre marginea terenului, unde era așezat antrenorul Călin Ciorbagiu și a țipat din toate puterile: „Nu mai înțeleg nimic!” într-un punct al meciului în care pierduse trei schimburi de mingi consecutiv.

După un prim set care a durat o oră și 13 minute, încheiat cu un tiebreak cedat la zero, Mihaela Buzărnescu a avut motive suficiente de frustrare, astfel că la scorul de 2-2, 30-40 în setul secund, Buzărnescu s-a enervat după o minge ratată de puțin, care a aterizat lângă linie și a spus: „Dă-i lângă tușa vieții!”



Ce a fost mai rău a urmat în setul decisiv, când, la scorul de 4-2, avantaj Riske, arbitrul Robert Balmforth din Marea Britanie nu ar fi văzut o minge trimisă în aut de sportiva din SUA. Mihaela Buzărnescu a răbufnit, înjurând cu jumătate de gură: "Are you fucking kidding me...?", după care și-a pus mâna la gură, încercând să evite eventualele penalizări.

"Cum să spui că mingea aia nu e afară?! Cred că glumești" Un game mai târziu, la 4-3 și 30-15 în decisiv, Mihaela Buzărnescu i s-a adresat antrenorului de tenis Călin Ciorbagiu, spunându-i: "Călin, nu se poate așa ceva! Ăștia își bat joc de mine, a fost atât afară! (arată câțiva centimetri buni cu mâna). Deci eu n-am cuvinte, până și ei (staff-ul americancei) au crezut că e afară. Deci nu pot să cred așa ceva!", a spus Buzărnescu, după care i-a repetat arbitrului însuși că mingea trimisă de Alison Riske a fost câțiva centimetri în afara terenului.

După această ieșire nervoasă, arbitrul de scaun din Marea Britanie, Robert Balmforth a avertizat-o pe Mihaela Buzărnescu, care a răspuns: "Pentru ce?"

Din fericire, starea de nervozitate acută a Mihaelei Buzărnescu nu i-a afectat jocul, ci, dimpotrivă, l-a impulsionat înspre prima sa victorie la Olimpiadă.

"Are you f*cking kidding me? That shot was this much out. Not even they (pointing towards Riske's team) believed that's in!"

Mihaela Buzărnescu, FURIOUS at Brit umpire Robert Balmforth during the decider vs. Riske, which she won 6-4. #OlympicGames #Tokyo2020 #TeamRomania pic.twitter.com/y8D46hZc5L