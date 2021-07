VIDEO EXCLUSIV | Ana Maria Popescu, interviu cu cărțile pe față. "Nu e normal să te antrenezi cu sportivi retrași!"

Ana Maria Popescu a vorbit după ce a obținut medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Ana Maria Popescu a obținut prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Spadasina a câștigat argintul, după ce Sun Yiwen s-a impus în finală cu 11-10.

Cu toate acestea, sportiva a precizat că este mândră de evoluția ei și a rememorat un episod cu Sun Yiwen, de la Tallinn, când a reușit să obțină tușa de aur și să acumuleze puncte importante pentru calificarea la această ediție a Jocurilor Olimpice.

Ana Maria Popescu, interviu cu cărțile pe față

"Acum sunt fericită. Dacă în 2008 (n.r.: - argint la JO din Beijing) nu am avut maturitatea să mă bucur de rezultat, argintul ăsta înseamnă foarte mult. Nu pot să spun în cuvinte ce înseamnă pentru mine.

Știu că la începutul zilei de ieri mă rugăm să ajung pe podium, indiferent ce era, bronz, argint, la aur nici măcar nu sperăm. Numai că odată ce am început competiția, de la asalt la asalt am început să cred și eu la medalia despre care vorbeau toți când am plecat de acasă.

Așa trebuia să fie. Probabil după 10-15-20 de ani o să fiu supărată pentru acea tușă, dar acum mă gândesc doar la faptul că așa trebuia să se întâmple. La Tallinn, de exemplu, în 2019, am întâlnit-o pe Sun Yiwen în semifinală și am fost cea care a dat tușa de aur.

Am câștigat acea competiție care mi-a dat ocazia să câștig puncte pentru calificarea la Jocuri. Dacă nu ar fi fost deznodământul acela atunci, nu știam sigur dacă voi fi la Jocuri. Pentru mine lucrurile așa trebuiau să se întâmple și e foarte bine că s-au întâmplat așa.

Nu sufăr pentru acel aur și mă bucur să observ faptul că oamenii au înțeles de această dată că Ana Maria Brânză a câștigat argintul, nu a pierdut aurul. Deși au trecut 13 ani, mi-a plăcut ceva, dar pentru mine e un mare pas în față.

Eu nu știam cât va mai dura toată această poveste. Ieri (n.r.: - duminică), deși eram în febra competiției, îmi părea atât de rău că se termină toată povestea aceasta pentru care am suferit enorm. Primul meu gând a fost doar să se organizele Campionatele Europene din toamna, cum au fost stabilite", a declarat Ana Maria Popescu pentru PRO TV.

Spadasina de la Steaua și-a amunțat prezența la Campionatele Europene din toamnă, însă nu exclude și o participare la Jocurile Olimpice din 2024. Dacă va bifa și ediția de la Paris, Ana Maria Popescu va încerca să mai cucerească o medalie pentru România la 39 de ani.

"Sunt plecată de mai bine de o lună de acasă!"

"E mult până atunci, eu știu că am glumit în repetate rânduri că Paris 2024 nu e atât de departe. Și acum nu e chiar atât de depare. Următorul meu obiectiv sunt Campionatele Europene din toamnă.

Sunt plecată de mai bine de o lună de acasă. Mă bucur că toate acestea nu au fost în zadar și chiar pot să mă întorc cu fruntea sus.

După medalia de aur obținută cu echipa la Jocurile de la la Rio în 2016, a fost un val de copii dornici să practice scrima și da, m-aș bucura și de această dată să fie și copii interesați de acest sport. De orice sport, să nu uităm că sportul este cel mai bun ambasador din istoria României", a mai precizat spadasina.

După ce a câștigat medalia de argint la Tokyo, Ana Maria Popescu a cerut "un buget de bun simț" pentru scrima românească. Sportiva își menține părerea și semnalează problemele pe care le are această disciplină, cu toate că reușește să aducă prestigiu României.

"Nu sunt singura care se plânge de condiții"

"În continuare cred acest lucru. Nu cred că sunt singura care se plânge de condiții, deși în ultimele două săptămâni am avut parte de cele mai bune condiții în cantonamentul din Izvorani, dar un ciclu olimpic nu se pregătește în două săptămâni.

Problema mea cea mai mare sunt partenerii de antrenament. Nu consider că este normal să te antrenezi cu sportivi retrași din activitate, sportivi care au împlinit deja 40 de ani, care antrenează, și să profiți cumva de pasiunea lor pentru acest sport să vină să te ajută în cantonament. Problemele sunt mult mai profunde în sportul românesc.

Nu cred că e cazul să le dezbat eu acum, dar sunt oameni care pot să facă diferența și sper ca rezultatele noastre de aici să le dea un imbold să schimbe ceva. Pentru că altfel, vom privi Jocurile Olimpice și ii vom susține pe alții", a detaliat laureata cu argint de la Tokyo.