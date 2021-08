Decizia luată după JO de Alica Schmidt, cea mai sexi atletă din lume

Considerată drept cea mai sexi atletă din lume, nemțoaica Alica Schmidt (22 de ani) a luat o hotărâre grea.

Sprintera născută în Worns a făcut parte din ștafeta mixtă de 4x400 m a Germaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo, însă nu a fost inclusă în formula de start.

Cum echipa Germaniei a fost descalificată în calificări, Alica Schmidt și-a văzut năruit visul de a alerga pe portativul Stadionului Olimpic din Tokyo.

După un sezon în care a fost accidentată - a suferit rupturi musculare -, dar a trecut cu greu și peste perioada în care a fost bolnavă de COVID-19, atleta de 1,78 m a decis să se retragă temporar.

"Nu o să vă mint, nu sunt mulțumită de felul în care am evoluat în acest sezon. Am tras tare la antrenamente, mi-am împins limitele la maximum zi de zi și am trecut și peste perioada în care am avut Covid.

Știu că sunt capabilă să obțin rezultate mai bune și sunt însetată de victorii. Acum, voi lua o pauză, dar abia aștept să mă întorc și mai puternică", a scris Alica Schmidt pe pagina sa de Facebook.

Alica Schmidt a făcut parte în timpul anului 2020 din staff-ul echipei de fotbal Borussia Dortmund. Atleta a fost, pentru o scurtă perioadă, preparator fizic.

Componentă a clubului SSC Berlin, Alica Schmidt e specialistă a probei de 400 m. Cel mai bun rezultat pe turul de pistă a fost stabilit la Braunschweig, în 2020, 52,21.

