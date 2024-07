Jucătorul de tenis de masă Eduard Ionescu a fost susţinut din tribune la meciul din primul tur la simplu de mama şi mătuşa sa, el afirmând că acest lucru i-a dat putere, informează pagina de Facebook a clubului Steaua.

Eduard Ionescu explică tactica aplicată cu adversarul din Nigeria

În vârstă de 19 ani, el a reuşit o victorie entuziasmantă în turul 1 al concursului olimpic de la Paris. A salvat şase mingi de meci pentru al învinge pe numărul 19 mondial, nigerianul Quadri Aruna.

”M-a dominat primele trei seturi. Mi-am zis apoi să câştig măcar un set. Apoi, să fac încă un punct, încă un punct, să pot prelungi întâlnirea şi să mă pot bucura de această atmosferă incredibilă de la Jocurile Olimpice. Nu pot zice că am avut încredere că o să revin, dar pur şi simplu m-am gândit că nu mai am ce pierde. Am dat tot ce am putut, am riscat şi loviturile, din fericire pentru mine, au intrat pe masă”, a declarat la final Eduard Ionescu.

Mama şi mătuşa lui Edi Ionescu au fost în tribune pentru a-l susţine pe sportivul Stelei. ”Familia mea mereu mi-a dat şi îmi va da putere să trec peste orice obstacol. Trag din ce în ce mai tare de mine. Nu este prima dată când sunt condus. M-am gândit la mama, în timpul meciului, că a bătut tot drumul până aici. Acum, îmi doresc din suflet să mai prindă încă o dispută de-a mea”, a încheiat Edi Ionescu.