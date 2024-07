Caeleb Dressel scrie istorie la Jocurile Olimpice de la Paris

Înotătorul american Caeleb Dressel a cucerit al optulea titlu de campion olimpic din cariera sa, în proba de ştafetă 4x100 m liber, sâmbătă seara la Paris.

Dressel, în vârstă de 27 de ani, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului alături de Jack Alexy, Chris Guiliano şi Hunter Armstrong. colegii săi din ştafeta Statelor Unite. Medaliile de argint şi bronz au revenit reprezentanţilor Australiei, respectiv Italiei.

PHOTO OF THE DAY! ????????

Caeleb Dressel ???????? celebrates his first gold medal at Paris 2024 with his wife and son in the stands of the Aquatic Center. ????????‍♂️#PanamSports #Swimming #Paris2024 #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/GlMG0YDweH