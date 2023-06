Accidentat în ultimul sezon, Ibrahimovic a prins doar patru meciuri pentru AC Milan în acest sezon. Suedezul a ajuns la final de contract cu gruparea rossoneră și italienii au anunțat că acesta nu va semna un nou angajament.

În ultima vreme s-a vorbit despre varianta unui transfer la Monza, dar se pare că Zlatan nu vrea o nouă ”aventură” în cariera sa.

„A venit momentul să spun 'la revedere' fotbalului”, a spus Zlatan Ibrahimovic, chiar pe gazon, în timp ce ținea discursul de ”rămas bun” pentru fanii lui AC Milan.

Zlatan Ibrahimović:

"The time has arrived to say goodbye".

