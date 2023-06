Milan anunță plecarea lui Zlatan Ibrahimovic! La ce echipă e așteptat acum suedezul

Măcinat de numeroase accidentări în acest sezon, motiv pentru care a apărut în doar patru partide, Zlatan Ibrahimovic nu a mai primit o prelungire a contractului.

AC Milan a anunțat oficial că la meciul cu Verona, de duminică, ultimul al sezonului, va exista o ceremonie în care Zlatan Ibrahimovic își va lua rămas bun de la fanii de pe San Siro, scrie Football Italia. Starul suedez este în continuare accidentat, astfel că nu va putea juca.

Deși va împlini 42 de ani în luna octombrie, Zlatan Ibrahimovic a declarat recent că nu se gândește la retragere și ar fi dornic de o nouă aventură ca fotbalist în cazul în care sănătatea îi va permite acest lucru.

Potrivit presei din Italia, favorită pentru transferul lui Ibrahimovic este Monza, ocupanta locului 10 din Serie A. Clubul este condus de Silvio Berlusconi și Adriano Galliani, doi apropiați ai suedezului, care vor încerca să îl convingă în această vară.

Prima perioadă petrecută de Ibrahimovic la AC Milan a fost în intervalul 2010-2012. La începutul anului 2020, când avea 39 de ani, suedezul a revenit surprinzător pe San Siro, iar în sezonul trecut și-a trecut în palmares titlul de campion în Serie A.

???? Zlatan Ibrahimović leaves AC Milan. The club have planned for farewell on Sunday at San Siro as contract expires and will NOT be extended. #ACMilan

Ibra will turn 42 in October; he will make a decision on his future in the next days. pic.twitter.com/1NEfmRhZ65