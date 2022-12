Zlatan Ibrahimovic a dezvăluit în ce oraș vrea să locuiască după retragere: ”Este a doua mea casă”

Accidentat din vară, atacantul suedez spune că ar vrea să rămână la Milano chiar și după retragere, oraș pe care-l consideră ”a doua casă”.

Într-un interviu acordat recent, Ibra a dezvăluit că vrea să rămână la Milano.

”Îmi place Milano și sunt fericit aici. Este a doua mea casă. Așa că aș putea rămâne să locuiesc aici după retragerea din fotbal ca jucător”, a spus Zlatan, pentru RAI 1.

