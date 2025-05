”Finala și prelungirea: antrenorul Inzaghi va fi blindat de Inter înainte de Campionatul Mondial al Cluburilor”, titrează azi Tuttomercatoweb, care detaliază:

”De pe vremea lui Herrera, Inter nu mai dominase astfel Liga Campionilor: a doua finală în trei ani pentru i nerazzurri, după cea de la Istanbul, pierdută la limită în fața lui Manchester City datorită golului marcat de Rodri, câștigătorul Balonului de Aur.

Pe 31 mai, între zidurile Allianz Arena din Munchen, adversarul lui Lautaro Martinez și al coechipierilor săi va fi Paris Saint-Germain al lui Luis Enrique pentru încă o seară magică.

Inzaghi a redus la tăcere criticile



Arhitectul acestei reușite, principalul, este fără îndoială antrenorul Simone Inzaghi, asupra căruia au planat adesea criticile (mai ales în ultima lună, după înfrângerile cu AC Milan în Cupa Italiei și cele din campionat, care au predat primul loc echipei Napoli a fostului antrenor Conte), dar ale cărui progrese - cel puțin în Europa - trebuie fără îndoială aplaudate.

Prelungirea contracului este deja pregătită



După cum subliniază ediția de astăzi a ziarului Tuttosport, Inzaghi este secretul acestui Inter, iar conducerea nerazzurrilor va decide, evident, cu antrenorul din Piacenza pentru sezonul viitor, reînnoirea contractului, care va sosi după finala Ligii Campionilor și înainte de Cupa Mondială a Cluburilor.

Prelungirea contractului până în 2027, ajustarea salariului și bonusuri legate de rezultatele obținute: în casa Beneamata totul pare să fie deja decis”.

Reacția lui Simone Inzaghi după ”thriller-ul” Inter – Barcelona: ”Am văzut mulți jucători foarte buni în afară de Yamal!”



Inter s-a calificat în finala Champions League după ce a câștigat dubla cu Barcelona cu 7-6 la general (3-3 în deplasare și 4-3 acasă).

Simone Inzaghi a reacționat după calificarea lui Inter în finala Champions League. Antrenorul italienilor a ținut să își felicite elevii, dar a avut cuvinte de laudă și la adresa adversarilor.

Chiar dacă se vorbește tot mai mult despre Lamine Yamal, alt jucător al Barcelonei l-a dat pe spate pe Inzaghi, De Jong.

”În primul rând, trebuie să felicităm și Barcelona, o echipă cu adevărat puternică. A fost nevoie de o super Inter: aplauze pentru acești băieți, au făcut două meciuri monstruoase. Sunt fericit că sunt antrenorul lor, mi-au dat tot ce aveau. E corect să se bucure de acest succes pe acest stadion.

Am spus că am făcut niște schimbări care ne-ar fi putut ajuta. Aveam câteva probleme, dar cu inima am trecut peste orice obstacol.

Am încercat să ne jucăm șansele, cu armele și calitățile noastre. După meciul tur aveam clar în minte planul de joc, dar fără sacrificiu și fără ajutorul tuturor, nu reușești. Bravo băieților, merită această finală.

S-a vorbit mult despre Yamal, dar eu am văzut un alt jucător extraordinar: De Jong. M-a impresionat la același nivel cu Yamal – a câștigat fiecare minge a doua. Eu nu mi-aș schimba jucătorii cu nimeni în lume, dar am văzut mulți jucători foarte buni în afară de Yamal”, a spus Simone Inzaghi după meci.

Inter a ajuns la o sumă amețitoare în Liga Campionilor: cât valorează calificarea în finală



Inter Milano se pregătește de a 7-a ei finală de UEFA Champions League / Cupa Campionilor Europeni.

Până acum, italienii au trei trofee, cucerite în 1964, 1965 și 2010 și trei finale pierdute, în 1967, 1972 și în 2023. Până să vedem cu cine își va măsura forțele echipa pregătită de Simone Inzaghi, în finala de la Munchen (31 mai), putem consemna o certitudine: niciodată, Inter n-a avut un parcurs la fel de profitabil, ca până acum, în cea tare competiție intercluburi din lume!

Explicația e simplă: în noul format al Ligii Campionilor, intrat în vigoare din acest sezon, banii s-au înmulțit. Și au atins niște cote amețitoare. Bilanțul financiar al lui Inter, în această campanie, fix asta demonstrează.

Concret, formația italiană a ajuns acum, după calificarea în finală, la suma totală de 136.627.000 de euro pentru parcursul european actual! Practic, prima finalistă din UEFA Champions League în acest sezon, ocupă locul 1 și în clasamentul banilor din această competiție, în actuala ediție.

De remarcat că Inter și-a asigurat un bonus de 18,5 milioane de euro numai pentru calificarea în finala de la Munchen.