"The Boss Radu Stefan a semnat!" Vestea momentului in Italia: anuntul facut pe site-ul oficial

Radu Stefan a semnat un nou contract cu Lazio.

Radu Stefan a semnat prelungirea contractului cu formatia italiana, noua intelegere fiind valabila pana in 2021.

Anuntul a fost facut pe site-ul oficial al lui Lazio. Radu Stefan va ajunge astfel la 13 sezoane in tricoul lui Lazio.

"The Boss Radu Ștefan a semnat un nou contract cu Lazio, valabil pana in 2021", se arata in comunicatul postat pe Lazio pe site-ul oficial.

Radu Stefan a ajuns la Lazio in 2008, cand a plecat de la Dinamo pentru 4,5 milioane de euro. Fundasul roman a marcat 7 goluri in cele 317 meciuri jucate pentru Lazio.