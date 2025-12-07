CLASAMENT Surpriză mare în Serie A! Chivu profită, Inter rămâne pe primul loc

Etapa cu numărul 14 din Serie A este, până acum, una foarte bună pentru Inter Milano, trupa lui Cristi Chivu.

După ce a spulberat revelația Como, sâmbătă seară, scor 4-0, Inter a urcat temporar pe primul loc, cu 30 de puncte. "Nerazzurrii" au mai primit o veste bună duminică după-amiază, după ce AS Roma a pierdut surprinzător pe terenul lui Cagliari, scor 0-1.

AS Roma, eșec neașteptat contra lui Cagliari. Inter rămâne lider

Roma avea șansa de a egala la puncte liderul Inter, însă trupa lui Gian Piero Gasperini a rămas în egalitate contra lui Cagliari încă din minutul 52, după ce fundașul Zeki Celik a comis un fault din postura de ultim apărător, la marginea careului.

Cagliari a dat marea lovitură în minutul 82. După un corner al sarzilor, decarul Gianluca Gaetano a marcat pentru 1-0, scor care avea să se păstreze până la final. Este doar a treia victorie din actuala stagiune pentru echipa lui Fabio Pisacane, care a urcat pe locul 14.

De partea cealaltă, AS Roma a ajuns la nu mai puțin de 5 eșecuri în acest sezon de Serie A și rămâne pe locul 4, cu 27 de puncte, 3 sub liderul Inter.

Până la finalul rundei, Inter poate fi devansată de AC Milan sau Napoli, care vor înfrunta Torino, respectiv Juventus.

Clasamentul din Serie A

