Starul lui Napoli a rupt tăcerea: „Zvonurile nu sunt adevărate!”

Napoli a obținut un nou succes în Serie A. În runda 27 a campionatului, elevii lui Luciano Spalletti (64 ani) s-au impus cu 4-0 contra lui Torino, grație golurilor înscrie de Victor Osimhen (24 ani), cu o dublă, Khvicha Kvaratskhelia (22 ani) și Tanguy Ndombele (26 ani), în minutele 9, 35, 51 și 68.

Nu doar jucătorii de atac au căutare la Napoli, Kim Min-Jae (26 ani) a fost asociat cu un transfer în vară la Manchester United sau Tottenham. Însă, fundașul central a ținut să specifice că nu se gândește să plece de la echipă după doar un an și că toate forțele sunt concentrare pentru meciurile rămase din finalul sezonului.

„Așa cum știți și voi, aceste zvonuri nu sunt adevărate. Vreau să mă concentrez asupra echipei mele. Am multe turnee de jucat. De vreo patru luni tot aud aceste zvonuri. Mi-aș dori să nu mai răspândiți aceste povești.

Nu pot fi deranjat de aceste zvonuri legate de un transfer pentru că nu sunt adevărate. Acum mă concentrez asupra echipei, nu asupra unor nonsensuri. Urmează foarte multe meciuri importante și acum mă gândesc numai la Napoli”, a declarat Kim Min-jae, potrivit Daily Mail.

Cu cel mai bun atac și cea mai bună apărare din Italia, Luciano Spalletti a ținut să-l laude pe Kim Min-Jae pentru jocul său. Tehnicianul lui Napoli consideră că sud-coreeanul transferat de la Fenerbahce vara trecută pentru 18 milioane de euro este, în acest moment, cel mai bun fundaș central din lume.

„Kim Min-Jae este cel mai bun fundaș din lume în acest moment. Kim face cel puțin 20 de lucruri incredibile într-un meci. Când începe să alerge cu mingea la picioare, poate ajunge în careul adversarilor în 5 secunde!”, a declaratat Luciano Spalletti, conform jurnalistului specializat în transferuri, Fabrizio Romano.

