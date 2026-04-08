Mircea Lucescu s-a stins la vârsta de 80 de ani în seara de marți, 7 aprilie.
În ciuda eforturilor depuse în ultimele zile, medicii nu au putut face nimic pentru a-i salva viața celui mai titrat antrenor român din istorie.
Fost antrenor în Italia inclusiv la Inter Milano, ”Il Luce” a fost astăzi omagiat de marea rivală AC Milan.
Postarea lui AC Milan
”AC Milan își amintește cu drag de Mircea Lucescu, un adevărat om al fotbalului și un adversar fair-play în numeroase meciuri.
Clubul își exprimă cele mai sincere condoleanțe și este alături de familia sa în aceste momente dificile”, a postat AC Milan.
Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu
Mesajele cu privire la dispariția lui Mircea Lucescu curg de marți seara, când am aflat teribila veste.
În scurt timp de la moartea marelui nostru om de fotbal, Dinamo, FCSB și toate celelalte cluburi din Superligă, alături de Corvinul Hunedoara și alte grupări din fotbalul românesc au postat mesajele de adio.
De-a dreptul de neînțeles, până miercuri, la ora 12:00, Steaua București nu a postat niciun mesaj legat de dispariția lui Mircea Lucescu nici pe pagina oficială de Facebook, nici pe contul oficial de Instagram!