Mircea Lucescu s-a stins la vârsta de 80 de ani în seara de marți, 7 aprilie.

În ciuda eforturilor depuse în ultimele zile, medicii nu au putut face nimic pentru a-i salva viața celui mai titrat antrenor român din istorie.

Fost antrenor în Italia inclusiv la Inter Milano, ”Il Luce” a fost astăzi omagiat de marea rivală AC Milan.

Postarea lui AC Milan

”AC Milan își amintește cu drag de Mircea Lucescu, un adevărat om al fotbalului și un adversar fair-play în numeroase meciuri.

Clubul își exprimă cele mai sincere condoleanțe și este alături de familia sa în aceste momente dificile”, a postat AC Milan.