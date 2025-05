LIVE pe VOYO, AC Milan a pierdut neașteptat finala Coppa Italia, 0-1 cu Bologna, gol marcat de Dan Ndoye în minutul 53.

La final, Sergio Conceicao, antrenorul lui Milan, a declarat plin de amărăciune:

"Prima repriză a fost echilibrată, am avut două situații de a marca și avantajul în aceste meciuri este important. În repriza a doua puteam să facem mai mult, Bologna a marcat cu puțin noroc, dar și cu mai mult curaj.

După gol am jucat foarte puțin, nu vreau să găsesc alibiuri și nu vreau să vorbesc despre arbitru, altfel mâine vor spune că îmi găsesc scuze. Trebuia să facem mai mult, am câștigat Supercupa, am ajuns în această finală și acum ne gândim să terminăm campionatul cu demnitate.

Îmi pare rău pentru fanii care au fost entuziasmați de echipă, este o mare dezamăgire pentru toată lumea, aceste meciuri sunt decise de detalii: Bologna a marcat, iar noi nu".

Bologna, antrenată de Vincenzo Italiano, a cucerit cu această ocazie pentru a treia oară în istoria sa Cupa Italiei, după succesele din 1970 şi 1974.

AC Milan, care aştepta la rândul ei de 22 de ani un triumf în Coppa Italia, încheie în schimb un sezon 2024-2025 dezamăgitor, pe parcursul căruia a ieşit rapid din cursa pentru titlu şi a fost eliminată de Feyenoord Rotterdam în barajul de acces în optimile de finală ale Ligii Campionilor.

AC Milan - Bologna 0-1 în finala Coppa Italia 2025



AC Milan: Maignan - Tomori (Walker, 62), Gabbia, Pavlovic - Alex Jimenez (Joao Felix, 62), Youssouf Fofana (Chukwueze, 87), Reijnders, Theo Hernandez - Pulisic (Abraham, 87), Jovic (Santiago Gimenez, 62), Rafael Leao

Antrenor: Sergio Conceicao

Bologna: Skorupski - Holm (Calabria, 76), Beukema, Lucumi, Juan Miranda - Lewis Ferguson, Freuler - Orsolini (Casale, 69), Fabbian (Pobega, 69), Ndoye (Odgaard, 80) - Santiago Castro (Dallinga, 80)

Antrenor: Vincenzo Italiano

Arbitru: Maurizio Mariani