Reactia presei italiene dupa ce Radu a incasat patru goluri de la Inter! Ce nota i-a dat Gazzetta dello Sport

Genoa a suferit o noua infrangere in Serie A.

A fost un esec categoric al echipei lui Radu pe terenul lui Inter. Liderul din Serie A nu a avut mila de Genoa si a castigat cu 4-0.

Chiar daca a primit patru goluri, portarul roman nu a fost gasit vinovat de jurnalistii italieni. Ba mai mult, Gazzetta dello Sport i-a acordat lui Radu 6,2 - cea mai mare nota primita de jucatorii oaspetilor. Dintre jucatorii de camp, Jagiello a primit cea mai nota, 5,5.

In urma acestui rezultat, Genoa a cazut pe ultimul loc in Serie A, cu 11 puncte dupa 17 meciuri. Genoa are cea mai slaba aparare din campionat cu 35 de goluri primite pana acum.