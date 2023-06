Rafa Leao a semnat!

Atacantul portughez Rafael Leao şi-a prelungit contractul cu AC Milan până la 30 iunie 2028, a anunţat clubul italian de fotbal pe site-ul său oficial.

"AC Milan şi Rafael îşi continuă drumul împreună", a precizat gruparea lombardă într-un comunicat

Potrivit cotidianului Gazzetta dello Sport, noul contract semnat de fotbalistul lusitan are o clauză de reziliere în valoare de 175 de milioane de euro, în timp ce salariul lui Leao urmează să crească substanţial, de la 1,4 la 7 milioane de euro pe sezon, cu bonusuri incluse.

În vârstă de 23 de ani, Rafael Leao şi-a reziliat unilateral contractul cu Sporting Lisabona în 2018, după ce suporterii au atacat centrul de pregătire al clubului lusitan, şi a semnat cu formaţia franceză Lille OSC, de unde a fost cumpărat apoi de AC Milan.

