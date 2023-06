Cea mai bogată jucătoare din lume s-a intoxicat alimentar la Paris: „Am fost zombie timp de două zile”

Jessica Pegula a suferit o toxiinfecție alimentară la scurt timp după sosirea sa în Paris. Sportiva americană, clasată pe locul 3 mondial dezvăluie că „a fost un zombie pentru două zile.”

6-1, 6-3 a fost scorul partidei pierdute de Pegula în fața belgiencei Elise Mertens, în runda ultimelor 64 de jucătoare.

O toxiinfecție alimentară a oprit-o pe Jessica Pegula în turul 3 la Roland Garros

„Nu știu exact ce mi-a provocat răul. Am mâncat melci, ador melcii, dar toți ceilalți din grupul meu au mâncat și ei. De asemenea, am mâncat somon, deci poate a fost o bucată stricată de pește.

Am vomitat toată noaptea și nu am putut dormi prea mult. Asta s-a întâmplat după ce am sosit în Paris, marți. Miercuri nu m-am putut antrena, am reușit un antrenament joi, dar nu a fost deloc bine.

Abia dacă puteam face ceva. Aveam grețuri și reflux gastric, nu puteam mânca. Mi-era frică să mănânc ceva. Nu aveam poftă de mâncare. A durat patru sau cinci zile, dar nu am putut sta doar în pat, aveam multe lucruri de făcut,” a scris Pegula într-un articol pentru BBC.

În ediția anterioară a întrecerii de la Roland Garros, Jessica Pegula a învins-o pe Irina Begu, în faza optimilor de finală, înainte de a fi depășită, scor 6-3, 6-2, de către ulterioara campioană, Iga Swiatek.