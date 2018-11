Puscas, erou in Italia! A marcat golul decisiv in ultimul minut si a dus-o pe Palermo pe primul loc in Serie B

George Puscas isi continua forma buna.

Atacantul roman a contribuit din plin la calificarea nationalei de tineret la Campionatul European, iar acum a fost decisiv pentru Palermo in ultima etapa de Serie B.



Puscas a fost trimis in teren in minutul 75 al meciului cu Cosenza si a marcat golul decisiv in minutul 90. Palermo a castigat partida, scor 2-1, si a urcat pe primul loc in clasamentul din Serie B.



Palermo are 21 de puncte dupa 10 etape, fiind urmata de Pescara, 19 puncte, si de Verona. Primele doua echipe vor promova direct in Serie A.