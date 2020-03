Imaginile care fac inconjurul lumii! Politia i-a oprit in mijlocul strazii si i-a luat la bataie! Ce au patit acesti barbati pentru ca n-au respectat interdictia de circulatie cauzata de coronavirus

Coronavirusul a bagat mai multe tari in izolare totala.

Premierul indian a decis intrarea in carantina a intregii tari, ceea ce inseamna ca 1,3 miliarde de locuitori trebuie sa stea in case timp de 3 saptamani pentru a impiedica raspandirea pandemiei de coronavirus, anunta reuters.com

Foarte multe persoane au sfidat aceasta decizie, iar politistii au fost nevoiti sa loveasca oamenii care erau pe strazi. Totodata, cei care au ignorat masurile autoritatilor au fost pusi de oamenii legii sa faca diferite exercitii fizice in mijlocul strazii. Premierul nu a comentat intamplarea.

Indian police use violence during coronavirus lockdown https://t.co/etxxQSjawo pic.twitter.com/vb55XNePlq — Reuters (@Reuters) March 25, 2020

In India sunt 606 cazuri de infectare cu coronavirus si 10 decese pana in acest moment. Desi situatia nu e nici pe departe la fel de grava ca in tari pecum China, Italia si Spania, expertii cred ca numarul de infectari va creste considerabil in cazul in care nu sunt respectate masurile luate de autoritati.

