Premieră! Cristi Chivu a decis să nu se prezinte înainte de Inter - Atalanta

Inter nu traversează cea mai bună perioadă și i-a permis rivalei AC Milan să se apropie la 7 puncte de primul loc după eșecul din derby. Trupa lui Cristi Chivu depinde însă doar de rezultatele sale și numai o serie neagră de rezultate ar putea face ca "nerazzurrii" să piardă Scudetto.
Cristi Chivu, fără conferință de presă înainte de Inter - Atalanta
Cristi Chivu a decis să nu se prezinte la conferința de presă premergătoare jocului cu Atalanta, scrie Gazzetta dello Sport, care transmite că este pentru prima dată când antrenorul lui Inter recurge la această hotărâre într-o săptămână cu un singur joc.
"E clar că după eșecul din derby-ul de duminică s-a redeschis lupta la titlu, iar Inter preferă să rămână tăcută și să se concentreze pe meciul în care își poate lua revanșa", a explicat Gazzetta dello Sport.
Singurele declarații pe care Chivu le va face înaintea jocului vor fi la DAZN, chiar înainte de joc.
În cazul unei victorii contra Atalantei, Inter s-ar distanța din nou la 10 puncte de AC Milan, care va juca duminică pe terenul lui Lazio.
Vine, vine primăvara! Marile concluzii pot ateriza la Milano în următoarea lună
Programul, mai devreme decât presiunea momentului, îl forțează pe Cristi Chivu la o perioadă inspirată, dacă vrea să iasă câștigător în campionatul italian de fotbal.
Întâi, are de primit o vizită a Atalantei din Bergamo, zguduite cel puțin la figurat, după un 6-1 care i-a fost administrat, în manșa tur a optimilor de finală ale UEFA Champions League, pe teren propriu, de către nemilosul club bavarez din Munchen.
Urmează, o săptămână mai târziu, o deplasare la Florența împotriva unei Fiorentine care încă este angrenată cu tot „corpul” în lupta pentru evitarea retrogradării. La ora actuală, Fiorentina are doar un punct peste Cremonese, prima sub linia care delimitează Serie B de Serie A.
Dacă va reuși să confirme, consecutiv, în aceste două jocuri, cum prezic așteptările, Inter va avea de trecut și de Roma, pe care a învins-o pe Olimpico, fără gol primit, în tur.
Ultimul meci din acest șir dificil constă într-o nouă deplasare la Como, de această dată pentru un meci de campionat în care tinerii Fabregas și Chivu vor avea la dispoziție încă o șansă de a se dejuca tactic, lucru care nu s-a întâmplat, cel puțin pe tabelă, în turul semifinalei de Cupă.
Program intens pentru Internazionale Milano, în Serie A
- Inter - Atalanta, 14 martie, ora 16:00
- Fiorentina - Inter, 22 martie
- Inter - Roma, 5 aprilie
- Como - Inter, 12 aprilie