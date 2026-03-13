Premieră! Cristi Chivu a decis să nu se prezinte înainte de Inter - Atalanta

Inter nu traversează cea mai bună perioadă și i-a permis rivalei AC Milan să se apropie la 7 puncte de primul loc după eșecul din derby. Trupa lui Cristi Chivu depinde însă doar de rezultatele sale și numai o serie neagră de rezultate ar putea face ca "nerazzurrii" să piardă Scudetto.

Cristi Chivu, fără conferință de presă înainte de Inter - Atalanta

Cristi Chivu a decis să nu se prezinte la conferința de presă premergătoare jocului cu Atalanta, scrie Gazzetta dello Sport, care transmite că este pentru prima dată când antrenorul lui Inter recurge la această hotărâre într-o săptămână cu un singur joc.

"E clar că după eșecul din derby-ul de duminică s-a redeschis lupta la titlu, iar Inter preferă să rămână tăcută și să se concentreze pe meciul în care își poate lua revanșa", a explicat Gazzetta dello Sport.

Singurele declarații pe care Chivu le va face înaintea jocului vor fi la DAZN, chiar înainte de joc.

În cazul unei victorii contra Atalantei, Inter s-ar distanța din nou la 10 puncte de AC Milan, care va juca duminică pe terenul lui Lazio.